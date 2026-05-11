Çanakkale’de organize edilen International Gallipoli Triathlon, tarihi Gelibolu Yarımadası’nın zorlu etaplarında sporcuları fiziksel ve zihinsel açıdan ağır bir sınavdan geçirdi. Yüzme, bisiklet ve koşu branşlarından oluşan orta mesafe yarışta atletler; 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşudan oluşan parkuru tamamlayabilmek için ter döktü.

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, Türkiye’nin en sert triatlon yarışlarından biri olarak gösteriliyor. Tarihi dokusu ve zorlu parkur şartlarıyla öne çıkan etkinliğe Türkiye’den ve yurt dışından çok sayıda sporcu katıldı.

Yarışta Merve Güney, yaş kategorisinde sergilediği performansla ilk sırayı aldı. Başarılı sporcu, kadınlar genel klasmanında üçüncü olurken kadın-erkek genel sıralamasında ise ilk 10 içerisinde yer aldı.

Yarış sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güney, elde ettiği dereceyle birlikte yarışın kendisi açısından taşıdığı anlamı farklı ifadelerle anlattı:

“Bugün 40 yaşıma orta mesafe triatlon yarışında yarışarak girdim. Sanırım kendime verdiğim en güzel doğum günü hediyesi oldu.

1,9k yüzüp-90k bisiklete binip-21k koştum; benim için artık kısa mesafe gibi gözüken bu yarışın anlamı çok büyük hele ki 10 ay evvel iki koltuk değneği ile kırık ayaklı halimden geldiğim bugünü düşünürsem.

Hem Türkiye’deki en zor triatlon yarışı; hem en güzel topraklarda; hem de normal tempoma göre hızlı…

Yeni yaş kategorim kutlu olsun 40-44

40’lı yaşlarıma girdiğim bu günde sadece fiziken değil aynı zamanda mental olarak da daha fitim; bu benim için büyük mutluluk aynı zamanda önümüzdeki günler için de heyecan…

Yaş aldıkça yaşlanmıyoruz büyüyoruz ve kendi tercihimize göre de daha sağlıklı oluyoruz; ondan iyi ki diyorum…”

Organizasyon, sahip olduğu tarihi atmosfer ve yüksek zorluk seviyesine sahip parkuruyla triatlon dünyasının dikkat çeken yarışları arasında yer almaya devam ediyor.