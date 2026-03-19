Kolombiya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü vesilesiyle tören gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Bogota Büyükelçiliği'nde düzenlenen tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Azerbaycan'ın Bogota Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Namık Ramazanov, Silahlı Kuvvetler Savunma Ataşesi Yarbay Serdar Surada, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kolombiya Temsilcisi Dr. Rıza Feridun Elgün, TİKA Bogota Koordinatörü Ahmed Faruk Muştakoğlu ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları ve büyükelçilik çalışanları yer aldı.

Büyükelçi Sun, buradaki konuşmasında, Çanakkale'nin yalnızca bir tarihsel zafer olmadığını, aynı zamanda bugünü anlamaya da ışık tuttuğunu söyleyerek, "Çanakkale Savaşı bizim istiklal savaşımızın ruhunun aslında kazanıldığı savaştır. Bugün aynı zamanda, yalnızca Çanakkale değil, tarih boyunca ülkemizin bağımsızlığı, güvenliği ve huzuru için hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi de minnetle anıyoruz." dedi.

Yarbay Surada da konuşmasında, Çanakkale Savaşı'nın yalnızca askeri bir zafer değil, inancın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin bütün dünyaya gösterildiği bir direnişin adı olduğunun altını çizerek, "İmkansız denilen şartlar altında milletimizin gösterdiği cesaret, tarihin akışını değiştirmiş ve bağımsızlık mücadelemizin en önemli sembollerinden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.