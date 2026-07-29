Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Suriye'den Rusya'ya giden San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisinin, Çanakkale Boğazı'nın Nara dönüşünde makine arızası nedeniyle karaya oturduğunu açıkladı.
Olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler sevk edildi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Bakanlık açıklamasında, balık adam ekiplerinin geminin durumunu belirlemek amacıyla dalış yaptığı, incelemelerin ardından hasar tespiti ve kurtarma operasyonunun başlatılacağı belirtildi.
BOĞAZ TRAFİĞİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
Karaya oturma olayı nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından boğaz trafiğinin yeniden normale dönmesinin beklendiğini bildirdi.