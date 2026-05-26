Lapseki ilçesi Zincirbozan mevkisi açıklarında 23 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonucu sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı tahlisiye botu, sevk edildi. İçinde 4 kişinin bulunan tekne, hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenip, Lapseki Balıkçı Barınağı'nda çekilerek yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Kaynak: DHA
