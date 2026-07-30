Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nda yaşanan denizcilik olayına ilişkin son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada, Pilatus Marine isimli geminin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü başarılı operasyonla yeniden yüzdürüldüğü bildirildi.
BALIK ADAMLAR VE RÖMORKÖRLER GÖREV ALDI
Bakanlığın açıklamasına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı balık adam ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerin ardından operasyon başlatıldı.
Çalışmalar, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda yürütülürken, kılavuz kaptan refakatinde KIYEM-1 botu ile KURTARMA-16 ve KURTARMA-19 römorkörleri operasyona katıldı.
GEMİ BOĞAZ GEÇİŞİNİ GÜVENLE TAMAMLADI
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yeniden yüzdürülen Pilatus Marine isimli gemi, Çanakkale Boğazı geçişini emniyetli şekilde tamamladı.
Operasyonun başarıyla sonuçlanmasının ardından Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönünde yeniden ulaşıma açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deniz trafiğinin güvenli şekilde sürdürüldüğünü belirterek, sürece katkı sağlayan Kıyı Emniyeti ekiplerinin koordineli çalışmasının operasyonun sorunsuz tamamlanmasında önemli rol oynadığını bildirdi.