İstanbul kalkışlı "Maersk Utah" isimli 292 metre uzunluğundaki geminin arızalanması sonucu Çanakkale Boğazı gemi geçişine kapatıldı. Gemi Fas'a gidiyordu.
KURTARMA RÖMORKU SEVK EDİLDİ
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (GTHM) arızanın bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-20" römorkörü sevk edildi.
GTHM, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Geminin, yapılacak kurtarma operasyonu sonrası güvenli demir bölgesine götürülmesi planlanıyor.