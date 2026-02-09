Boğaz'da akşam saatlerinde etkisini sürdüren sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİ KAPATILMIŞTI
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla Boğaz'ın saat 00.25 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
ÇİFT YÖNLÜ OLARAK YENİDEN AÇILDI
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı transit gemi geçişleri, saat 09.23 itibarıyla çift yönlü olarak yeniden açıldı.