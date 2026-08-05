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Kaynak: Haber Merkezi

CHP'den ayrılan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, YENİ Parti’ye katıldı. Daha önce Özgür Özel tarafından kurulacak partiye katılacağını açıklayan Erkek, YENİ Parti'ye resmen katıldı.

Sosyal medya hesabından katılımını duyuran Erkek, üyelik imzasını attığı fotoğrafı paylaşarak yeni döneme ilişkin ilk mesajını verdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI!

Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YENİ Parti üyelik formunu imzalarken çekilen fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında “Yolumuz açık olsun” ifadelerine yer veren Erkek, Özgür Özel ve YENİ Parti’nin resmi hesabını da etiketledi.