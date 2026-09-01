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Kaynak: İHA

Yiğitler köyü mevkiindeki ormanlık alanda dün saat 16.20 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti.

Afete havadan 9 uçak ve 10 helikopterle destek verilirken, karadan ise 21 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 dozer ve 196 personelle söndürme çalışmaları yürütüldü. Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü operasyon sayesinde alevler saat 23.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.

Sağlanan kontrolün ardından bölgedeki soğutma işlemlerine devam ediliyor. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlatırken, yapılan ilk tespitlere göre 8 hektar ormanlık alanın tahrip olduğu bildirildi.