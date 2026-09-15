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Eintracht Frankfurt'ta görev yaptığı dönemde Can Uzun'un teknik direktörlüğünü yapan Dino Toppmöller, Fransa'daki yeni macerasında beklenmedik bir ayrılık yaşadı.

Ligue 1 ekiplerinden Lens, sezon başında Pierre Sage'ın yerine göreve getirdiği 45 yaşındaki Alman teknik direktörün görevine 6 karşılaşmanın ardından son verildiğini resmen açıkladı. Toppmöller'in iki yardımcısıyla da yollar ayrıldı.

LENS AYRILIĞIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Lens'in açıklaması şu şekilde:

"Takımın işleyişi, teknik ekibin çalışma biçimi ve organizasyonuyla ilgili gerçekleştirilen çok sayıda görüşmenin ardından Racing, teknik direktörüne teknik kadroyu yeniden yapılandırma isteğini iletti. Bu yapısal değişiklikler Dino Toppmöller ile ortak bir zeminde buluşmadığı için kulüp, sorumluluğunu üstlenerek kendisinin ve iki yardımcısının görevine son verme kararı aldı."

6 MAÇTA İKİ DİKKAT ÇEKEN GALİBİYET

Toppmöller yönetimindeki Lens, kısa görev süresinde önemli sonuçlara da imza attı. Fransız ekibi, Trophée des Champions'da Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzanırken, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı 3-2 yendi.

Ancak Lens, Ligue 1'de oynadığı ilk 4 karşılaşmada yalnızca 4 puan toplayabildi. Kulüp yönetimi, 6 resmi maçın ardından Alman çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

MONACO MAÇINDA TAKIM CAHUZAC'A EMANET

Toppmöller'in ayrılığının ardından yardımcısı Yannick Cahuzac, Lens'in bir sonraki Ligue 1 karşılaşmasında takımın başında olacak. Lens, ligin 5. haftasında Monaco ile karşı karşıya gelecek.