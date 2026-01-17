Almanya Bundesliga’da Werder Bremen, sahasında Frankfurt ile yenişemedi. Bol gollere sahne olan mücadelede milli futbolcumuz Can Uzun, oyuna 65. dakikada dahil oldu.

Maçın henüz ilk dakikalarında Frankfurt, Kalimuendo’nun golüyle öne geçerken, Njinmah’ın cevabı sonrası ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Frankfurt, Collins’in golüyle yeniden üstünlüğü sağladı.

Seyir Zevki Yüksek Karşılaşma

Werder Bremen, Stage ve Milosevic’in arka arkaya kaydettiği gollerle 3-2 öne geçse de Frankfurtlu Knauff, uzatma dakikalarında attığı golle skoru 3-3’e getirdi ve mücadele beraberlikle sonuçlandı. Mücadele futbolseverle fazlasıyla seyir zevki verdi.

Frankfurt’un Kötü Formu Sürüyor

Son haftalarda savunma sorunlarıyla dikkat çeken Frankfurt, oynadığı son 8 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Alman ekibi, son 4 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Önümüzdeki Hafta Maçları

Bundesliga’da Frankfurt, önümüzdeki hafta Hoffenheim’ı sahasında konuk edecek. Werder Bremen ise Bayer Leverkusen deplasmanına çıkacak.

İbrahim Doğanoğlu | Yeniçağ