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Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'ta forma giyen orta saha oyuncusu Can Uzun için Galatasaray'ın ardından bir talip daha çıktı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan'da Ruben Amorim dönemi resmen başlarken, Portekizli teknik adamın transfer listesi şekillenmeye başladı. Portekizli teknik adamın transfer listesinde Can Uzun da yer aldı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunda da yer alan 2005 doğumlu yıldız futbolcunun olası transferi için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da değerlendirmede bulunmuştu.

Geride bıraktığımız sezonda Frankfurt formasıyla 28 maça çıkan Can Uzun, bu süre zarfında 10 gol atarken 5 de asist yapmayı başardı.