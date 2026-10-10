Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Leipzig-Eintracht Frankfurt maçı sürpriz bir sonuca sahne oldu.

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CAN UZUN 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli yıldız Can Uzun'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Eintracht Frankfurt Leipzig karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi aldı.

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NKUNKU YILDIZLAŞTI

İlk yarıda Nkunku'nun hat-trick performansıyla yıldızlaştığı maçta diğer goller Banzuzi, Antonio Nusa ve Tidiam Gomis'ten geldi.

Leipzig puanını 9'a yükseltirken Eintracht Frankfurt ise 5 puanda kaldı.