Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Leipzig-Eintracht Frankfurt maçı sürpriz bir sonuca sahne oldu.
CAN UZUN 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Milli yıldız Can Uzun'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Eintracht Frankfurt Leipzig karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi aldı.
NKUNKU YILDIZLAŞTI
İlk yarıda Nkunku'nun hat-trick performansıyla yıldızlaştığı maçta diğer goller Banzuzi, Antonio Nusa ve Tidiam Gomis'ten geldi.
Leipzig puanını 9'a yükseltirken Eintracht Frankfurt ise 5 puanda kaldı.