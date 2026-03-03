Eintracht Frankfurt forması giyen milli yıldız Can Uzun harika bir başlangıç yaptığı sezonda üst üste yaşadığı talishsiz sakatlıklarla uzun bir süre saharlardan uzak kaldı.

CAN UZUN: '%100 İYİLEŞENE KADAR BEKLEYECEĞİZ'

Son olarak 24 Ocak'ta oynanan Hoffenheim maçında sakatlandıktan sonra henüz takıma geri dönemeyen Can Uzun tedavi sürecinin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıkladı.

Frankfurter Rundschau'ya konuşan Can Uzun, "Rehabilitasyonum harika gidiyor, adım adım ilerliyorum, gerçekten programa uygun ilerliyorum. Bu sefer %100 iyileşmek ve sürekli ufak ağrılar çekmemek istiyorum. Takımıma yardım etmek ve her zaman elimden gelenin en iyisini vermek istesem de, bu vücudum için iyi değil. Bu nedenle, %100 iyileşene kadar bekleyeceğiz ve sonra tekrar tam olarak katkıda bulunabileceğim." dedi.

'RIERA İLE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'

Bu sezon çıktığı 21 maçta 8 gol, 5 asistle oynayan 20 yaşındaki genç yetenek yeni teknik direktör Albert Riera ile ilgili görüşlerini de şu şekilde paylaştı:

"Onunla zaten konuştum ve gerçekten harika bir adam. Futbol tarzı ve oyun stili bana çok uygun. Daha fazla topa sahip olmak ve topla daha fazla şey yapmak istiyoruz. Gerçekten dört gözle bekliyorum."

'SAHTE DOKUZ OYNAYABİLİRİM AMA KENDİMİ ON NUMARA OLARAK GÖRÜYORUM'

Öte yandan hangi rolde daha etkili olduğuna dair de kişisel tercihini açıklayan Can Uzun, "Teknik direktör beni nereye koyarsa orada oynarım. Sahte dokuz numara olarak da oynayabilirim ama kendimi esas olarak on numara olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.