Bundesliga'da Frankfurt ile Dortmund, karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın 2. yarısında 4 gol çıktı ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

CAN UZUN'DAN GOL

Maçın 22. dakikasında Frankfurt'un kazandığı penaltıyı Can Uzun gole çevirdi. Yükselen form grafiğini de süslemiş oldu.

HEYECAN ZİRVEDE

90+2'de Frankfurt, Dahoud'un attığı golle skoru 3-2'ye getirse de Dortmund cephesi 90+6'da Chukwuemeka ile cevabı vererek son noktayı koydu.

Frankfurt, bir sonraki maçta Stuttgart'a konuk olacak, Dortmund ise evinde Werder Bremen'i ağırlayacak.

Dortmund bu maçla 33 puana yükselirken, Frankfurt ise puanını 26 yaptı.