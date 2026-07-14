Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası İstihdam Koruma Programı kapsamındaki destek tutarını 5 milyar liraya yükselttiklerini "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi"nin büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkarıldığını ve imalat sanayinin kullanımına 250 milyar liralık ilave uygun koşullu kredi paketi sunulacağını açıklamıştı.

ŞİMŞEK: UYGUN KOŞULLU FİNANSMAN İMKANI SUNUYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı pakete dair açıklamalarda bulundu.

Reel sektörün finansmana erişimini güçlendirmeye yönelik Şimşek, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi"nin büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkarırken imalat sanayisine 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlayacaklarına ifade ederken, "Böylece devam eden programlarla birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkanı sunuyoruz. Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

BİR KREDİ BORCU DAHA KATACAK

Kredi ile boğuşan sanayi sektörüne sağlanan kredi desteği borç batağındaki sanayicilere anca su serpecek. Bu sağlanan kredi desteğinin ödemesi 3 yıl ertelenebiliyor ancak faiz oranı, yatırım bazında indirim oranları farklılaşmakla birlikte minimum yüzde 15 maksimum yüzde 30 olarak belirtiliyor. Kısacası sağlanan kredi aslında sanayiciye umut olmayacak, sadece borç batağına bir kredi daha katmış olacak.