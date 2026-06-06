Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da meydana geldi. Tatil için bölgede bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin konakladığı otelin yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan 37 yaşındaki Can Polat, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dört çocuk babası olan Polat'ın ölümü ailesini ve yakın çevresini yasa boğdu.

CAN POLAT'IN ÇOCUKLARININ FERYADI YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi İstanbul Ataşehir'deki Küçükbakkalköy Merkez Camii'ne getirilen Can Polat, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken, özellikle Polat'ın çocukları ve yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

KIZI BABAMI ÖLDÜRDÜLER DİYEREK SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Can Polat'ın kızı, babasının tabutunu görünce sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içinde "Babamı öldürdüler" diyerek ağıt yakan genç kız, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılan Dilan Polat'ın da büyük üzüntü yaşadığı ve fenalaştığı görüldü.

ACILI ANNE DİLAN POLATI OLANLARDAN SORUMLU TUTTU

Acılı anne ise oğlunun ölümüyle ilgili sert ifadeler kullandı. Tabut başında gözyaşlarına boğulan anne, yaşananlardan Dilan Polat'ı sorumlu tuttuğunu dile getirdi. Küçük kızının da benzer sözlerle ağlaması cenaze törenindeki duygusal atmosferi daha da derinleştirdi.

ENGİN POLAT TÖRENDE SALDIRIYA UĞRADI

Can Polat için daha sonra camide düzenlenen taziye programında ise aile içinde tansiyon yükseldi. İddiaya göre Can Polat'ın yakınları ile Engin Polat arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan gerginlik sırasında Engin Polat, kardeşi ve babası alandan uzaklaştırıldı.

ENGİN POLAT'IN ANNESİ ŞÜKRAN POLAT AÇIKLAMA YAPTI

Olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Engin Polat'ın annesi Şükran Polat açıklama yaptı. Ailenin kendilerine kırgın olmadığını savunan Şükran Polat, yaşanan gerginliğin oğluyla ilgili olmadığını, akrabalar arasında uzun süredir devam eden miras ve mal paylaşımı anlaşmazlıklarından kaynaklandığını öne sürdü.