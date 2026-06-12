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Dilan ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran’da İzmir’in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Yaşanan acı olayın ardından ilk kez konuşan Engin Polat, Can Polat ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygularını dile getirdi.

Paylaşımında kuzenine olan bağlılığını vurgulayan Polat, “Sen benim çocukluğum, kardeşten öte dostum ve sırdaşımdın. Bir gün yeniden buluşacağız. O zamana kadar gözün arkada kalmasın. Rabbim nefes verdiği sürece çocukların benim çocuklarım olacak. Artık altı evladım var. Emanetin emin ellerde, huzur içinde uyu can kardeşim” ifadelerini kullandı.

Olay, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Can Polat, konakladığı otelden ayrılmak üzere aracında hazırlık yaptığı sırada S.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Can Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.