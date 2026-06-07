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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın yakın koruması ve eşi Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir’in Çeşme ilçesi yakınlarındaki tatil bölgesi Alaçatı’da silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Soruşturmanın İstanbul bağlantısının belirlenmesi sonrası dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilmişti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul’da yapılan operasyonlarda olayla bağlantılı olarak tetikçi şahısla birlikte hareket eden ve silahı temin eden 2 şüpheli şahıs daha yakalanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliye ye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.