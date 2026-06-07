Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın yakın koruması ve eşi Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir’in Çeşme ilçesi yakınlarındaki tatil bölgesi Alaçatı’da silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Soruşturmanın İstanbul bağlantısının belirlenmesi sonrası dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilmişti.

Can Polat cinayetinde yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı - Resim : 1

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul’da yapılan operasyonlarda olayla bağlantılı olarak tetikçi şahısla birlikte hareket eden ve silahı temin eden 2 şüpheli şahıs daha yakalanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliye ye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.