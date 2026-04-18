Assen kentinde bulunan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ilk yarış sona erdi.
Pata Yamaha Ten Kate takımı adına mücadele eden Can, yarışa 5. sıradan başladı.
İlk turda etkili bir performans sergileyen milli sporcu, liderliğe kadar yükseldi.
Yarışın bitimine 5 tur kala Tom Booth-Amos ile yaşadığı temas sonrası üçüncülükten gerileyen Can, pozisyon kaybı yaşadı.
Kalan turlarda hızını korumakta zorlanan milli sporcu, yarışı 10. sırada tamamladı.
Yarışta birinciliği Jaume Masia elde etti.
Serinin ikinci yarışı yarın TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek.