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Tekfen Holding’in yüzde 42,8 hissesine sahip olan Can Holding payının Ordu Yardımlaşma Kurumu’na (OYAK) devrine onay çıktı.

İstanbul Küçükçekme başsavcılığının soruşturması kapsamında 11 Eylül 2025’te Can Holding’e operasyon düzenlenmişti. Holdinge ait 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atanmıştı.

12 Eylül 2025’te Tekfen Holding, şirketlerindeki Can Holding hisselerine el konulduğunu duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre Tekfen Holding’deki Can Holding hisselerinin OYAK’a devri için görüşmeler 10 Haziran’da başladı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesindeki açıklamaya göre devre onay verildi:

“Çoğunluğu Ordu Yardımlaşma Kurumu’na ait ON Investment B.V.nin, Can Kültür ve Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ’den Tekfen Holding AŞ’nin %42,80 oranındaki hisselerinin devralınması işlemine izin verildi.”