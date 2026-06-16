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Can Holding soruşturması kapsamında 2025 yılında tutuklanan eski İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi.

Sanver'in tutuklanmasının ardından dernek yönetiminde yaşanan kriz uzun süre gündemde kalmıştı. Yönetim mekanizmasının aksaması ve genel kurulun gerçekleştirilememesi nedeniyle mahkeme kararıyla derneğe kayyum atanmıştı.

YÖNETİM SÜRECİ YENİDEN ŞEKİLLENEBİLİR

Sanver'in cezaevinde bulunduğu dönemde derneğin olağan işleyişi sekteye uğrarken, genel kurul sürecinin yürütülememesi kurum içinde ciddi tartışmalara neden olmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından yargı devreye girmiş ve derneğin seçim sürecine hazırlanması amacıyla kayyum görevlendirilmişti.

Tahliye kararının ardından gözler yeniden dernek yönetimine çevrildi. Sanver'in bundan sonraki süreçte nasıl bir rol üstleneceği ve kayyum yönetimindeki yapının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

SORUŞTURMA SÜRECİ SÜRÜYOR

Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sanver, yaklaşık sekiz aydır cezaevinde bulunuyordu. Tahliye kararıyla birlikte hem yargı sürecinin hem de dernek içindeki yönetim tartışmalarının yeniden hareketlenmesi bekleniyor.