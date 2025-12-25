Habertürk'ün de aralarında olduğu çok sayıda medya ve şirkete kayyım atanan Can Holding hakkında yürütülen kara para aklama soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. 1 Ekim 2025 tarihinden beri tutuklu bulunan Gökhan Şen ve Atilla Ciner serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Kayyım atanmadan önce AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş'de görev yapan Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş'nin CEO'su Gökhan Şen İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı’nca 10 kişiyle birlikte gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.

Süreçte aralarında Habertürk'ün de bulunduğu çok sayıda şirkete kayyım atanmış, dosya daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilmişti. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanırken, Park Holding’i de içine alan soruşturmada yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.