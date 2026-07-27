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Kaynak: İHA

Merkez Tepe Mahallesi Yeşiltepe Caddesi üzerinde bulunan yapıyla ilgili Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik değerlendirme gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde binanın taşıyıcı bölümlerinde ciddi yapısal hasarlar bulunduğu ve yapının yıkılabilecek seviyede tehlike taşıdığı belirlendi.

İncelemelerin ardından bina için 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında "Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı" raporu hazırlandı. Rapor doğrultusunda bina sahiplerine gerekli bildirimler yapılarak yasal işlemler başlatıldı.

Sürecin tamamlanmasının ardından tehlikeli yapı, çevrede güvenlik önlemleri alınarak kontrollü biçimde yıkıldı. Gerçekleştirilen çalışmayla birlikte bölgedeki can ve mal güvenliğini tehdit eden risk ortadan kaldırılmış oldu.