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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu'nun Ünye İlçe Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının daha sağlıklı, güvenli ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirilen “Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı” düzenlenen programla hizmete açılıyor.

Hızarbaşı Günlük Mahallesi’nde oluşturulan doğal yaşam alanı, can dostların bakım ve barınma süreçlerine katkı sunarken aynı zamanda doğayla iç içe modern bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Proje kapsamında oluşturulan alanlarda hayvanların güvenli şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm düzenlemeler tamamlandı.

Ünye İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirterek, tüm vatandaşları açılış programına davet etti.

“Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı” açılışı 04 Haziran Perşembe günü saat 15.00’da Hızarbaşı Günlük Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

Tesisin Özellikleri:

İlçe merkezine yaklaşık 10 km mesafede, doğanın kalbinde yer alan “Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı” toplam 8 bin 500 m² büyüklüğünde olup 5 bin 500 Metrekaresi aktif olarak kullanılmaktadır.

Alan içerisinde;

- Depo, idari bina, 60 kapasiteli kedi evi, 20 adet anne-yavru köpek alanı ve köpeklerin serbestçe dolaşabileceği 150 hayvanlık 12 ayrı bölüm bulunmaktadır.

- Köpekler için ayrılan bu 12 bölümlük alan toplam 3 bin 300 m² olup, buna ek olarak anne ve yavrular için özel alanlar da mevcuttur.

Tesisimizde sürdürülebilirlik esas alınmış olup; binaların ve alanın aydınlatması güneş enerjisi ile sağlanmakta, temizlik ihtiyaçları için ise yağmur suyu toplama sistemi kullanılmaktadır.

Mevcut alanda sağlıklı hayvanların bakım ve beslenmesi yapılacak olup, ilçe genelinde bulunan hasta ve yaralı hayvanlar ise Ordu Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında tedavi edilmek üzere Ordu’ya sevk edilmektedir.

Ünye Belediyesi olarak, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.