Tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay, Meclis'in 106. yaş günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Can Atalay Olayı üzerine artık konuşmak istemediğini"ne dair sözlerini anımsatan Atalay, "Gerçekten de artık üzerine yapılacak bir konuşma kalmamıştır. Yapılması gereken TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un bir imzası ile Meclis listesine yazılmamdır" dedi.

Atalay, iki defa dilekçe ile Meclis Başkanlığı'na başvurduğunu söyleyerek ikisine de yanıt alamadığını vurguladı.

ATALAY'DAN KURTULMUŞ'A ZOR SORU

Atalay, Kurtulmuş'a, "Sn. Numan Kurtulmuş'un bağlılık yemini ettiği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın halen yürürlükte olduğunu hatırlaması için daha kaç mahkeme kararı yazılması gerekiyor?" sorusunu yöneltti.

AYM VE DANIŞTAY KARARLARINI HATIRLATTI

Atalay sözlerini şöyle sürdürdü:

"AYM kararlarının uygulanmaması konusunda Danıştay, yakın tarihli bir kararında;

*'AYM kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlilerinin, devlete sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiş olacağını' vurgulamıştır.

*Bir milletvekilinin Anayasa’nın hükümlerine ve AYM’nin kararlarına karşın hapiste tutulması TBMM için varoluş nedeniyle apaçık bir çelişkidir. TBMM, 106. Yılında yurttaşın oyuyla seçilmiş bir vekilin “fiilen” rehin tutulmasına göz yumamaz.

*Mart ve Nisan 2026’daki dilekçelerimde belirttiğim üzere TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’u bir kez daha görevini yapmaya davet ediyorum"

KURTULMUŞ'A: SORUMLULUĞUNUZDUR

Öte yandan Atalay sözlerinin sonunda Numan Kurtulmuş'a seslenerek, "Bir kez daha sesleniyorum: Sn. Kurtulmuş; Anayasa ve AYM Kararları gereği, Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ı bir imza ile Meclis Kütüğüne kayıt işlemini gerçekleştirmeniz, bağlılık yemini ettiğiniz Anayasa uyarınca göreviniz ve sorumluluğunuzdur" dedi.