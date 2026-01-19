Galatasaray ile transfer görüşmeleri Almanya ve Türkiye'de büyük ses getiren Can Armando Güner'in menajerinden çarpıcı bir çıkış geldi.

Güner'in menajeri sürece dair açıklamalarda bulunarak Borussia Mönchengladbach'ın oyuncusu hakkında yaptığı açıklamaları yalanladı.

Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schöreder, Can Armando Güner'in İstanbul'a gelerek Galatasaray ile masaya oturması hakkında "Bize Can için ulaşan bir teklif yok. İstanbul'a gidişinden ve transfer görüşmelerinden haberimiz olmadı. Bize hasta olduğunu söyledi. Biz de basından öğreniyoruz." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

'GENÇ BİR OYUNCUYA DAVRANIŞLARINDAN MEMNUN DEĞİLİM'

Sky Sport'a konuşarak sessizliğini bozan Güner'in menajeri ise şunları söyledi:

"Bunlar doğru değil. Can Armando'ya Pazartesi günü (İstanbul'a seyahatinden 4 gün önce) Gladbach doktoru tarafından soğuk algınlığı nedeniyle cuma gününe kadar rapor verilmişti.

Sonrasında hızlıca iyileşti, aksi takdirde gitmezdik. Ayrıca Gladbach yönetimini seyahat hakkında birkaç kez bilgilendirmeye çalıştım ancak yanıt alamadım.

Ocak başında Gladbach'tan gelen bir başka sözleşme uzatma teklifini reddettikten sonra kulüp yetkilileri bana Armando için yeni bir kulüp bulmam gerektiğini söylediler.

Böyle genç bir oyuncuya bu şekilde davranmalarından memnun değilim. Genç bir oyuncu hakkında asılsız iddiaların yayılmasına daha fazla seyirci kalamam"