Galatasaray’ın Corendon Alanyaspor karşısında deplasmanda 2-1’lik galibiyeti, takımın kupadaki grup aşamasını 4’te 4 ile tamamlamasını sağladı.
Sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkan Can Armando Güner, maçın ardından yaptığı açıklamalarda duygularını paylaştı.
İlk maç mutluluğunu dile getiren Can, "İlk maçın gururunu yaşıyorum. Hayallerim gerçek oldu. Bu inanılmaz kulübün formasını giydim. Çalışmaya devam edeceğim.
Çok keyif alarak oynadım ilk maçımda. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.