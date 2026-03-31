Marmaris Körfezi ve çevresinde yapılan organizasyona; Acıbadem, Beykoz, Bilgi, Boğaziçi, Cerrahpaşa, Ege, Galatasaray, İstanbul, İTÜ, İzmir Ekonomi, Kadir Has, Koç, Marmara, ODTÜ, Özyeğin, Piri Reis, Yaşar ve Yıldız Teknik üniversitelerinden toplam 27 takım ve 257 yelkenci katılım gösterdi.

Yarışlar öncesinde başhakem Ezgi Kalaycı yönetiminde dümenci toplantısı düzenlenerek ekipler, Netsel Marina’dan denize açıldı ve antrenman turları ile hazırlıklarını tamamladı.

Kalaycı, rüzgarın yönü ve şiddetine göre parkuru belirledikten sonra yelkenciler, ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D ve ORC-E sınıflarında yarıştı. İlk gün, koy içinde iki üçgen ve bir coğrafi rotadan oluşan üç yarış gerçekleştirildi.

MIYC Başkanı Bülent Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, “18 yıldır üniversiteli gençlere deniz sevgisini aşılamak için bu organizasyonu düzenliyoruz. Gençlerin yelkene ilgisi bizleri gururlandırıyor. Tüm yelkencilerimizin pruvaları neta, rüzgarları kolay olsun,” dedi.

18. Campus Cup, 2 Nisan’daki final yarışlarının ardından ödül töreni ile sona erecek.