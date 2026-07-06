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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat ile Sivas arasındaki ulaşımı kabusa çeviren, kışın kar ve tipiyle geçit vermeyen, yazın ise araçlara conta yaktıran 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde tünel dönemi resmen başlıyor. Sürücülerin yıllardır beklediği Çamlıbel Tüneli’nin temel atma töreni bugün gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in katılımıyla düzenlenen törenle, bölge ekonomisine ve ulaşım güvenliğine çağ atlatacak dev projede çalışmalar resmen başladı.

13 KESKİN VİRAJ TARİH OLUYOR, YILLIK 371 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK

Temel atma töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Çamlıbel Geçidi'ndeki ulaşım kotunun tam 286 metre aşağı çekileceğini müjdeledi. Özellikle kış aylarında ölümlü kazalarla gündeme gelen 13 keskin virajın baypas edileceğini belirten Uraloğlu, proje sayesinde zamandan ve akaryakıttan yıllık ortalama 371 milyon lira tasarruf sağlanacağını vurguladı. Seyahat süresi ise kesintisiz ulaşımla birlikte 5 dakikaya kadar düşecek.

KARADENİZ’İ İÇ ANADOLU’YA BAĞLAYAN DEV PROJE

Toplam 7,7 kilometrelik dev proje, 4 bin 735 metre uzunluğunda çift tüp tünel ve 3 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor. Sadece Tokat ve Sivas'ı birbirine bağlamakla kalmayacak olan Çamlıbel Tüneli, Ordu Ünye'den Adana Karataş'a uzanan kuzey-güney stratejik koridorunun da en kritik virajını güvenli hale getirecek. Bölge halkının ve sürücülerin yıllardır özlemle beklediği bu yatırım, Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ticaret ve turizm bağlarını daha da güçlendirecek.