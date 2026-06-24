Camın ateşle dansı: Kadınlar ilk kez cama şekil verdi

Turna, cam sanatının her yaşta ve her aşamada üretim yapmaya imkan tanıdığını belirterek, "Bu sanatın bir sınırı yok. Tamamen yetenek ve beceriye bağlı, ömrünüzün sonuna kadar kendinizi geliştirebileceğiniz bir sanat dalıdır" ifadelerini kullandı.