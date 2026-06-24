Samsun'da coşkuyla devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 4. gününde, Samsun Müzesi oldukça renkli ve uygulamalı bir atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı. Cam Sanatçısı Aslıhan Turna’nın liderliğinde düzenlenen cam atölyesinde, vatandaşlar camın ham maddesinden şekillendirilme aşamasına kadar tüm süreçleri bizzat uygulama şansı buldu.
Camın ateşle dansı: Kadınlar ilk kez cama şekil verdi
Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 7. durağı olan Samsun’da, kadınlar cam atölyesi etkinliğinde bir araya geldi. Hayatlarında ilk kez cam sanatını deneyimleyen katılımcılar, yüksek ısılı ateş ve çelik çubuklar kullanarak eriyen camı sanata dönüştürdü.Kaynak: İHA
Etkinliğin içeriği ve cam sanatının derinliği hakkında bilgi veren Cam Sanatçısı Aslıhan Turna, sanatın sınır tanımayan yapısına dikkat çekti:
"Kültür Yolu Festivali kapsamında kursumuza gelen vatandaşlarımıza cam sanatını deneyimlettik. Çalışmamıza başlarken öncelikle camın nelerden oluştuğunu ve köklü tarihini anlattık. Camın tamamen geri dönüşebilir ve sürdürülebilir bir madde olduğunu, defalarca eritilip yeniden kullanılabileceğini vurguladık.
Bilgilendirmenin ardından sırasıyla herkes tezgah başına geçerek cam sanatını denedi. İlk seferde çok büyük tasarımlar çıkmasa da klasik kültürümüzün bir parçası olan nazar boncukları ve mikro cam boncuklar ürettik. Camı çelik çubuğa sararak ufak boncuklar yapmayı öğrendiler."
Turna, cam sanatının her yaşta ve her aşamada üretim yapmaya imkan tanıdığını belirterek, "Bu sanatın bir sınırı yok. Tamamen yetenek ve beceriye bağlı, ömrünüzün sonuna kadar kendinizi geliştirebileceğiniz bir sanat dalıdır" ifadelerini kullandı.
Hayatlarında ilk kez yüksek ısıda eriyen camı şekillendirme fırsatı yakalayan kadın katılımcılar ise festival etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Cam atölyesinde ateşin karşısına geçmenin heyecan verici olduğunu belirten kadınlar, festival sayesinde yepyeni bir sanat dalını keşfettiklerini, çelik çubuklar üzerinde kendi boncuklarını yaparken hem eğlendiklerini hem de el becerilerini geliştirdiklerini ifade ettiler.