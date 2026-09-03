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Kaynak: İHA

Namaz sırasında ayaklarının arasına giren kediyi tekmeleyen S.M., gözaltına alınmıştı. Savcılıkta şiddet amacı taşımadığını belirten şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, "Erzurum’da bir camide cemaatten bir kişinin namaz kılarken kediyi tekmelediği" şeklinde yer alan görüntülere ilişkin olarak, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatmış, yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli S.M. gözaltına alınmıştı.

Erzurum Adliyesi’nde ifadesi alınan S.M. isimli şahıs, savcılıkta verdiği ifade de şiddet amacı taşımadığını ve secdeye giderken kedinin kaçması için böyle bir harekette bulunduğunu söyledi.

İfade işlemleri sonrası S.M. isimli şahıs, Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.