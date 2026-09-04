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Kaynak: AA

Adana’da işitme engelli vatandaşların cuma hutbelerinde verilen dini mesajları takip edebilmesi için örnek bir uygulama hayata geçirildi. Kentteki iki camide cuma hutbeleri işaret diliyle aktarılmaya başlandı.

Adana İl Müftülüğü, işitme engellilerin ibadetlerini daha bilinçli ve rahat şekilde yerine getirebilmesi amacıyla "İşaret Diliyle Cuma Hutbesi Projesi"ni başlattı.

İKİ CAMİDE UYGULANIYOR

Proje kapsamında işaret dili bilen imam hatip İbrahim Yüce, Yüreğir ilçesindeki Hasan Aytekin Camisi'nde görevlendirildi. İmam hatip Yusuf Sarıtaş ise Seyhan ilçesindeki Hacı Ali Kalakoğlu Camisi'nde görev yapıyor.

İki imam, cuma hutbelerinde verilen mesajları eş zamanlı olarak işaret diliyle aktararak işitme engelli vatandaşların hutbeyi takip edebilmesini sağlıyor. Hutbe öncesinde yapılan duyurularla cemaat de uygulama hakkında bilgilendiriliyor.

"EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ"

Uygulamanın 3 Temmuz'da başladığını belirten İbrahim Yüce, işitme engelli vatandaşların camilerde kendilerini yalnız hissetmemelerini önemsediklerini söyledi.

Projeye ilişkin geri dönüşlerin olumlu olduğunu aktaran Yüce, işitme engelli bir vatandaşın hutbeyi anlayabildiğini söylemesinin kendileri için en büyük motivasyon olduğunu ifade etti.

DİĞER CAMİLERE DE YAYILMASI HEDEFLENİYOR

Projeden yararlanan işitme engelli Hamit Güler de uygulamadan duyduğu memnuniyeti işaret diliyle dile getirerek, projenin ardından diğer işitme engelli vatandaşların da camiye gelmeye başladığını belirtti.

Şimdilik iki camide uygulanan "İşaret Diliyle Cuma Hutbesi Projesi"nin ilerleyen dönemde Adana'daki diğer camilere de yaygınlaştırılması hedefleniyor.