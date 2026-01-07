Bugün Aydın'da kamuoyunu şaşkına çeviren ve sosyal medyada en çok tartışılan konu olan bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce yaban domuzu eti ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan bir kasabın, cami önünde yurttaşlara domuz etinden yapılan kavurma dağıttığı öne sürüldü.

İddiaya göre C.C isimli kasap, babasının hayrına 2015 yılında 3 binden fazla Aydınlıya Merkez Cami Önünde 500 kg domuz etini kavurma yaparak dağıttığını söyledi.

DİN GÖREVLİSİNE DE SORMUŞ: 'BEN SEVAP MI İŞLEDİM GÜNAH MI'

Aydın Denge isimli yayın kuruluşunda yer alan habere göre, C.C.’nin olayın ardından bir din görevlisine, “Domuz etinden yaptığım kavurma çok sevildi, yiyen bir daha yedi. Şimdi ben sevap mı işledim, günah mı?” şeklinde soru yönelttiği iddiasına da yer verildi.

Söz konusu kasabın halen cezaevinde bulunduğu, bu iddiaları yakın çevresine anlattığı öne sürülürken, konu kentte tartışma yarattı.

'BÖYLE BİR HAYIR YAPMIŞ OLSAYDI HABERİMİZ OLURDU'

İddiaları kesin bir dille reddeden Aydın Kasaplar Odası eski Başkanı İsmail Kadı Aydın Kulisi'ne verdiği röportajda, “Bu anlatılanlar gerçeği yansıtmıyor. O dönemde bu konuyla bizzat mücadele eden biriydim. Böyle bir hayır yapılmış olsaydı mutlaka bilgimiz olurdu. Aydın’da böyle bir durum yaşanmadı” ifadelerini kullanarak,