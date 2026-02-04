Olay, Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi’nde yer alan İmam Şafii Camii’nde gece saatlerinde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin, caminin ses sistemi üzerinden müzik yayını yaptığı öğrenildi.

HOPARLÖRLERDEN ARABESK BÜYÜK İNSAN ŞARKISI YÜKSELDİ

Cami hoparlörlerinden duyulan eserin, sanatçı İntizar’a ait “Büyük İnsan” adlı şarkı olduğu belirtildi. Mahallenin büyük bölümünde duyulan müzik, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Yaşanan anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede gündem oldu ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

MÜFTÜLÜK İNCELEME BAŞLATTI

Görüntülerin yayılması üzerine Kayapınar İlçe Müftülüğü harekete geçti. Yapılan açıklamada, cami hoparlörlerinin amacı dışında kullanılmasına ilişkin inceleme başlatıldığı, olayın nasıl gerçekleştiği ve sorumluların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. İnceleme sonucunda gerekli idari işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.