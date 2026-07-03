Kaynak: İHA

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde yer alan Mahsenli Ali Efendi Camii, bahçesinde açan lavantalarla rengarenk bir görünüme kavuştu. Camide görevli İmam Hatip Abdulkerim Pişkin’in 5 yıl önce kendi çabalarıyla diktiği lavanta fideleri, zaman içinde büyüyerek ibadethanenin çevresini mor renge boyadı. Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte çiçek açan bitkiler, hem göz alıcı bir manzara sunuyor hem de etrafa yaydığı hoş kokuyla ziyaretçileri karşılıyor.

Cami bahçesindeki lavantaların sulama, budama ve diğer tüm bakım süreçlerini kendisinin yürüttüğünü ifade eden İmam Hatip Abdulkerim Pişkin, çalışmaların düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti. Ortaya çıkan bu tablonun vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getiren Pişkin, temel gayelerinin ibadet için gelen kişilere hem manevi hem de görsel açıdan huzur dolu bir ortam hazırlamak olduğunu aktardı.

Lavantaların açmasıyla birlikte geleneksel görüntüsünden sıyrılarak farklı bir estetik kazanan cami bahçesi, çevre sakinlerinin yanı sıra ilçeyi ziyaret edenlerin de dikkatini çekiyor.