Kaynak: İHA

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Erkara Sokak’ta bir binanın 3. katında oldu. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki Zeynep Elisa Doğan, yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağı düştü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük kız, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.. Minik Zeynep Elisa için acı haber olaydan saatler sonra geldi. Küçük kızın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.