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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Güray Aksoy, Çambaşı Yayla Yolu'nun tamamlanmasının turizmden istihdama kadar birçok alanda Ordu'ya ekonomik katkı sağlayacağını vurguladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ordu Şube Başkanı Güray Aksoy, Ordu'nun ekonomik geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak tarım, sanayi ve turizmin birlikte geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ordu'nun tarımda kaliteyi ve ürün çeşitliliğini artırarak, yeni sanayi tesisleri ve turizm yatırımlarıyla ekonomik istikrara kavuşabileceğini belirten Aksoy, özellikle Çambaşı Yaylası'nın bölge turizmindeki yükselişine dikkat çekti.

“ÇAMBAŞI, TURİZMDE BÜYÜK İVME KAZANDI”

Çambaşı Yaylası'nın son yıllarda bölgede turizm açısından en fazla gelişme gösteren yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Aksoy, yaylaya ulaşımın kolaylaştırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Çambaşı Yayla Yolu'nun tamamlanmasının yalnızca bir ulaşım yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Aksoy, projenin Ordu ekonomisinin birçok sektörünü doğrudan etkileyebileceğini söyledi.

“YATIRIM VE İSTİHDAM İMKÂNLARI ARTACAK”

Aksoy, yolun bölge ekonomisine sağlayacağı katkıları şu sözlerle değerlendirdi:

“Çambaşı Yayla Yolu’nun tamamlanması; yalnızca ulaşım açısından değil, Ordu’nun turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, bölge ekonomisinin canlandırılması, yatırım ve istihdam imkânlarının artırılması açısından da büyük önem taşımaktadır.

Özellikle kış ve doğa turizmi başta olmak üzere Çambaşı’nın sahip olduğu potansiyelin daha geniş kitlelere ulaşması, Ordu’nun turizm gelirlerinin ve ekonomik hareketliliğinin artmasına önemli katkı sağlayacaktır.”

“ORDU’NUN GELECEĞİNE DEĞER KATACAK”

MÜSİAD Ordu Şubesi olarak turizmin gelişmesine katkı sağlayacak yatırımları önemsediklerini ifade eden Aksoy, Çambaşı Yayla Yolu çalışmalarının hız kazanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aksoy, “MÜSİAD Ordu Şubesi olarak, Ordu’nun ekonomik büyümesinde başrol oynayan sektörlerden biri olan turizmin gelişmesine katkı sağlayacak bu önemli yatırımın hız kazanmasını memnuniyetle karşılıyor; projenin Ordu’muzun geleceğine değer katacağına inanıyoruz” dedi.

BAKAN URALOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Projenin ilerlemesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Aksoy, özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katkılarına dikkat çekti.

Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere, projenin hayata geçirilmesinde ve çalışmaların ilerlemesinde emeği bulunan tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, siyasi temsilcilerimize, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

“ÇALIŞMALAR EN KISA SÜREDE TAMAMLANSIN”

Çambaşı Yayla Yolu'nun tamamlanmasıyla Ordu'nun turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilebileceğini belirten Aksoy, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Çambaşı Yayla Yolu’nun Ordu’muza, bölgemize ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını diliyor; çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulmasını temenni ediyoruz.”

MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Güray Aksoy'un açıklamaları, Çambaşı Yaylası'na ulaşımı kolaylaştıracak yol yatırımının yalnızca turizm açısından değil, yeni yatırımlar, istihdam ve bölgesel ekonomik kalkınma açısından da taşıdığı önemi bir kez daha gündeme getirdi.