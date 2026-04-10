Hasanefendi Mahallesi Münir Özkul Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın son katındaki müşterisinin evinde pencereyi temizleyen Dilek Turan, bir anlık dengesini kaybederek boşluğa düştü.

Cam silerken 5’inci kattan düştü: Talihsiz kadın ölüm kalım savaşı veriyor - Resim : 1

Metrelerce yükseklikten düşen kadın hareketsiz şekilde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cam silerken 5’inci kattan düştü: Talihsiz kadın ölüm kalım savaşı veriyor - Resim : 2

Turan, ambulansa alınarak Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turan’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cam silerken 5’inci kattan düştü: Talihsiz kadın ölüm kalım savaşı veriyor - Resim : 3

Cam silerken 5’inci kattan düştü: Talihsiz kadın ölüm kalım savaşı veriyor - Resim : 4