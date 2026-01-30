Erzurum’un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı’ndaki 6 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ülkühan Atmaca, 3’üncü kattaki evinin pencere camlarını silerken dengesini kaybedip düştü.

Olayı gören kızı yardımına koşarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ülkühan Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ülkühan Atmaca öğretmenin ölüm haberi, hastane önünde bekleyen yakınları ve meslektaşlarını gözyaşlarına boğdu.