Çalışmalar tamamlandı: Binlerce el yazması eser bugün erişime açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, satın aldığı yazma eserlerden oluşan "Yeni Yazmalar Koleksiyonu" kapsamında dijitalleştirme çalışmaları tamamlanan 6 bin 388 yazma eseri, araştırmacıların erişimine sunacak.
TÜYEK'ten yapılan açıklamaya göre, kurumun "portal.yek.gov.tr" internet sitesinden erişime açılacak koleksiyon, Osmanlı ilim, kültür ve edebiyat tarihine ışık tutan önemli eserleri içeriyor.
Açıklamada bulunan TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, 485 bin eser ihtiva eden TÜYEK Yazma Eser Portalı'nın araştırmacılara hızlı ve kesintisiz erişim imkanı sunduğunu söyledi.