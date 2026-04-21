Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 27-28 Nisan tarihlerinde OECD tarafından düzenlenen 6. Beceriler Zirvesi’ne İstanbul’da ev sahipliği yapacak. “OECD 2026 Skills Summit” adıyla gerçekleştirilecek etkinliğin açılışı, 27 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Zirveye 64 ülke ve uluslararası kuruluştan temsilciler davet edilirken, yaklaşık 40 ülkenin bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor. Açılış oturumuna Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı öngörülüyor.

İki gün sürecek zirvede; bilişim ve yapay zeka başta olmak üzere teknolojik dönüşümün iş gücü piyasalarına etkileri, geleceğin beceri ihtiyaçları ve eğitim sistemlerinin bu değişime uyumu ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Program kapsamında örgün eğitimin yeniden ele alınması, yetişkin becerilerinin etkin kullanımı ve dezavantajlı grupların iş gücüne kazandırılması üç ana oturumda değerlendirilecek.

OECD’nin hazırladığı çerçeve metinde; yaşlanan nüfus, daralan iş gücü, dijital ve yeşil dönüşüm ile yaşam boyu öğrenmenin önemi öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Zirve kapsamında ayrıca saha ziyaretleri ve yan etkinlikler düzenlenerek Türkiye’nin mesleki eğitim ve sektör iş birlikleri alanındaki uygulamalarının yerinde tanıtılması hedefleniyor.

Vedat Işıkhan, zirvenin beceriler alanında küresel diyalog için önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, etkinliğin hayat boyu öğrenme kültürünün güçlendirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Işıkhan, zirvenin aynı zamanda uluslararası iş birliklerini geliştirmek ve geleceğe yönelik somut stratejiler oluşturmak açısından önemli bir platform sunacağını ifade etti.

İlk kez 2016 yılında düzenlenmeye başlayan ve iki yılda bir gerçekleştirilen OECD Beceriler Zirvesi, ülkeler arasında iş birliğini artırmayı, iyi uygulama örneklerinin paylaşımını ve beceri politikalarının geliştirilmesini amaçlıyor. Zirvenin bir önceki toplantısı 2024 yılında Belçika’da yapılmıştı.