Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Çalışırken bunu yapıyorsanız dikkat: Yarım saatten fazlası kanserden ölüm riskini artırıyor

Çalışırken bunu yapıyorsanız dikkat: Yarım saatten fazlası kanserden ölüm riskini artırıyor

Araştırmada, her gün tek seferde 30 dakikadan fazla oturmanın, kanserden ölüm riskinin artmasıyla ilişkili olabileceği ortaya kondu.

Kaynak: AA
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Çalışırken bunu yapıyorsanız dikkat: Yarım saatten fazlası kanserden ölüm riskini artırıyor - Resim: 1

"PLOS Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmada, hareketsizlik ve kanserden ölüm riski arasındaki bağlantı incelendi.

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Çalışırken bunu yapıyorsanız dikkat: Yarım saatten fazlası kanserden ölüm riskini artırıyor - Resim: 2

Ortalama 12 yıl boyunca yaklaşık 90 bin kişiye ait verilerin incelendiği araştırmada, bulgular, her gün uyanıkken 30 dakikadan uzun süren hareketsizliğin kanser riskinin artmasıyla ilişkili olduğuna işaret etti.

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Çalışırken bunu yapıyorsanız dikkat: Yarım saatten fazlası kanserden ölüm riskini artırıyor - Resim: 3

Buna göre, her gün uzun süreli hareketsizliğe eklenen her bir saatin, kanserden ölüm riskinde yaklaşık yüzde 10'luk bir artışla ilişkilendirildiği belirtildi.

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Çalışırken bunu yapıyorsanız dikkat: Yarım saatten fazlası kanserden ölüm riskini artırıyor - Resim: 4

FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKİ AZALTIYOR

Araştırmada ayrıca, uzun süreli hareketsizliği, her gün ütü yapmak gibi 1 saatlik hafif fiziksel aktivitelerle değiştirmenin, kanserden ölüm riskinde yüzde 12'lik bir azalma sağladığı da ortaya kondu.

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Çalışırken bunu yapıyorsanız dikkat: Yarım saatten fazlası kanserden ölüm riskini artırıyor - Resim: 5

Bu kapsamda her gün 30 dakikalık hareketsizliği ortalama bir tempoda yürüyüş gibi orta yoğunlukta fiziksel aktiviteyle değiştirmenin riski yüzde 8, 5 dakikalık yoğun fiziksel aktiviteyle değiştirmenin ise yüzde 22 azalttığına da işaret edildi.

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Çalışırken bunu yapıyorsanız dikkat: Yarım saatten fazlası kanserden ölüm riskini artırıyor - Resim: 6

Öte yandan, araştırmanın gözlemsel bir çalışmanın istatistiksel analizine dayanması sebebiyle, nedensellik ilişkisinin kanıtlanmadığı ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu da ifade edildi.

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