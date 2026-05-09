KARDEMİR bünyesinde faaliyet gösteren KARÇEL A.Ş. ile Özçelik-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri el sıkışılarak noktalandı. Çalışanların mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler öngören yeni sözleşme, düzenlenen resmi törenle imza altına alındı.

Karabük’teki genel müdürlük binasında gerçekleştirilen imza törenine; KARDEMİR ve KARÇEL’in üst düzey yöneticileri ile Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube yönetimi tam kadro katıldı.

Yeni dönem sözleşmesiyle birlikte hem ücretlerde hem de yan haklarda artışa gidilirken, taraflar "çalışma barışı" vurgusu yaptı.

Sürecin, KARDEMİR Yönetim Kurulu’nun da desteğiyle yapıcı bir diyalog zemininde ve kısa sürede tamamlandığı belirtildi. Taraflar, atılan imzaların çalışma hayatındaki istikrarın korunması ve kurumsal iş birliği kültürünün güçlendirilmesi adına kritik bir eşik olduğunu ifade etti. Çalışanların sadece ücretleri değil, sosyal hakları da güncel ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak güçlendirildi.

"ÜLKEMİZE VE ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN"

İmza töreninin ardından KARÇEL A.Ş. yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada; sözleşmenin başta emekçiler ve aileleri olmak üzere, sendikaya, şirkete, Karabük kentine ve ülke ekonomisine hayırlı olması temennisi paylaşıldı. Görüşmeler boyunca sağduyulu ve çözüm odaklı yaklaşım sergileyen tüm paydaşlara teşekkür edildi.