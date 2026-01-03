Bütçe gelirlerinin temel taşı olan vergilerde en büyük payı çalışan kesim üstlenmeye devam ediyor. 2026 yılı için vergi dilimlerinde düzenleme yapılsa dahi, ücretliler yılın yaklaşık iki ayını kapsayan kazançlarını doğrudan vergi olarak kamuya aktaracak.

VERGİ DİLİMLERİ MAAŞLARI NASIL ERİTİYOR?

Nefes'ten Yurdagül Uygun'un haberine göre; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Batı tarafından yapılan hesaplamalar, vergi dilimlerindeki artışın maaşlardaki erimeyi durdurmaya yetmediğini ortaya koyuyor.

Yapılan analizlere göre farklı maaş gruplarındaki vergi kaybı şu şekilde gerçekleşiyor:

70 Bin TL Brüt Maaş: Ocak ayında 54 bin 505 TL olan net maaş, yıl sonuna doğru gelir vergisi diliminin yükselmesiyle 48 bin 769 TL'ye kadar düşüyor. Bu gruptaki bir çalışanın yıllık toplam vergi yükü (gelir vergisi ve damga vergisi dahil) 100 bin 765 TL'ye ulaşıyor.

60 Bin TL Brüt Maaş: Yıla 47 bin 356 TL net maaşla başlayan bir çalışanın geliri, Aralık ayında 42 bin 640 TL'ye geriliyor. Bu çalışanın bir yıl boyunca ödediği toplam vergi miktarı ise 72 bin 315 TL olarak hesaplanıyor.

KESİNTİLER NASIL HESAPLANIYOR?

Çalışanların vergi matrahı belirlenirken brüt maaş üzerinden öncelikle %14 Sosyal Güvenlik Primi ve %1 İşsizlik Fonu kesintileri yapılıyor. 1 Ocak 2022'den bu yana uygulanan sistem gereği, kalan tutardan asgari ücret istisnası düşüldükten sonra net vergi miktarı hesaplanıyor. Ancak bu istisnaya rağmen, artan vergi dilimleri nedeniyle çalışanların eline geçen net tutar yılın ikinci yarısından itibaren belirgin şekilde azalıyor.

DÜŞÜK MAAŞ ALANLAR VERGİ DİLİMİNE DAHA GEÇ DAHİL OLUYOR

Son düzenlemeyle gelir vergisi dilimleri yükseltildi. Bu sebeple düşük maaş alanlar vergi dilimine daha geç dahil oluyor. 40 bin lira brüt, yıllık ortalama 32 bin 715 lira net maaş alan biri bir yılda toplam 15 bin 413 lira gelir ve damga vergisi öderken, 50 bin lira brüt, 38 bin 844 lira yıllık ortalama maaş alan birinin bir yılda ödeyeceği toplam damga ve gelir vergisi tutarı 43 bin 864 liraya geliyor. Bir maaşından fazlasını vergi olarak ödemek zorunda.