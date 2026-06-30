Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, doğum yapan çalışan annelere yönelik yeni bir çalışma modeli önerdiklerini açıkladı. Hazırlanan düzenlemeyle, ilk 6 aylık zorunlu analık izninin ardından ikinci 6 aylık dönemde esnek çalışma sisteminin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

"Türk ve Türkiye Yüzyılında Kadın" kitabına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yurdakul, Türkiye'de doğurganlık oranlarının düşmesi ve yaşlı nüfusun artmasının yeni politikaları zorunlu hale getirdiğini belirtti.

İLK YIL İÇİN YENİ ÇALIŞMA MODELİ

Yurdakul, bebeğin ilk yılının gelişimi ve anne sütü açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekerek, çalışan kadınların iş hayatından kopmaması için yeni bir model önerdiklerini söyledi.

Öneriye göre, doğum yapan anneler ilk 6 aylık zorunlu analık iznini kullandıktan sonra, takip eden 6 aylık süreçte esnek çalışma imkanından yararlanabilecek.

TEKLİF MECLİS'E SUNULACAK

Yurdakul, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan önerilerin yasa teklifine dönüştürüldüğünü belirterek, düzenlemenin MHP Grup Başkanvekilleri aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını ifade etti.

Ayrıca aile politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yurdakul, dijital bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadelede ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ilkokuldan itibaren dijital okuryazarlık ve etkili iletişim derslerinin müfredata eklenmesini önerdi.