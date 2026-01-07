Çalışan aileleri ilgilendiren kritik hamle: İzin günleri yeniden yazılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek aile yapısını güçlendirmeye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Göktaş, hem kamu hem de özel sektörü kapsayacak şekilde doğum ve babalık izinlerinde köklü değişiklikler yapılacağını duyurdu.
Bakan Göktaş, bu verilerin doğurganlık oranları üzerindeki belirleyici rolünü vurgulayarak, aile yapısının korunmasına yönelik çalışmaların önemine değindi.