Yeniçağ Gazetesi
07 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Çalışan aileleri ilgilendiren kritik hamle: İzin günleri yeniden yazılıyor

Çalışan aileleri ilgilendiren kritik hamle: İzin günleri yeniden yazılıyor

Bakan Göktaş, hem kamu hem özel sektörde doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacağını açıkladı. Yeni düzenleme kapsamında babalık izninin 10 güne çıkarılması ve kreşlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Haberi Paylaş
Çalışan aileleri ilgilendiren kritik hamle: İzin günleri yeniden yazılıyor - Resim: 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek aile yapısını güçlendirmeye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, hem kamu hem de özel sektörü kapsayacak şekilde doğum ve babalık izinlerinde köklü değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye’nin demografik yapısındaki değişime ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

Bakan Göktaş, bu verilerin doğurganlık oranları üzerindeki belirleyici rolünü vurgulayarak, aile yapısının korunmasına yönelik çalışmaların önemine değindi.

Anneye ve babaya doğum izni artıyor: Hükümet düğmeye bastıAnneye ve babaya doğum izni artıyor: Hükümet düğmeye bastıGündem
1 12
Çalışan aileleri ilgilendiren kritik hamle: İzin günleri yeniden yazılıyor - Resim: 2

Bakan Göktaş, Türkiye’deki demografik dönüşüme dikkat çekerek, evlenme ve ilk kez anne olma yaşındaki artışın doğurganlık oranlarını etkilediğini belirtti.

2 12
Çalışan aileleri ilgilendiren kritik hamle: İzin günleri yeniden yazılıyor - Resim: 3

2001 yılında 25,8 olan ilk anne olma yaşının 2024 itibarıyla 29,3’e ulaştığını, babalık yaşının ise 26’dan 28’e çıktığını ifade eden Göktaş, hanelerin yüzde 57’sinde çocuk bulunmadığını vurguladı.

3 12
Çalışan aileleri ilgilendiren kritik hamle: İzin günleri yeniden yazılıyor - Resim: 4

Nüfus artış hızını korumak için bilimsel veriler ışığında çalıştıklarını kaydeden Bakan Göktaş, şunları söyledi:

4 12
Çalışan aileleri ilgilendiren kritik hamle: İzin günleri yeniden yazılıyor - Resim: 5

"Gençlerimizin evlenmesini, aile kurmasını ve çocuk sahibi olmasını desteklemeden nüfus meselesini çözemeyeceğimize inanıyoruz. Çok yönlü çalışmalarımızla illere göre doğurganlık hızı, hane çocuk sayısı gibi pek çok parametreyi1 belirledik ve çalışmalarımızı bu bilimsel veriler ışığında sürdürüyoruz. İnanıyorum ki attığımız adımlarla, hayata geçirdiğimiz projelerimizle, teşvik programlarımızla nüfus hızımızı istediğimiz seviyeye çıkaracak ve Türkiye'nin genç ve dinamik yapısını muhafaza edeceğiz"

5 12
Çalışan aileleri ilgilendiren kritik hamle: İzin günleri yeniden yazılıyor - Resim: 6

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Çalışan ebeveynlere yönelik yeni düzenlemelerin yolda olduğunu belirten Göktaş, doğum izninin 6 aya (24 hafta) yükseltilmesi için hazırlanan teklifin Meclis gündemine geleceğini açıkladı.

6 12
Çalışan aileleri ilgilendiren kritik hamle: İzin günleri yeniden yazılıyor - Resim: 7

Düzenlemenin detaylarına değinen Göktaş şu ifadeleri kullandı:

7 12
Çalışan aileleri ilgilendiren kritik hamle: İzin günleri yeniden yazılıyor - Resim: 8

"Annenin iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznininse 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimizin onayına sunulmasını bekliyoruz."

8 12
Çalışan aileleri ilgilendiren kritik hamle: İzin günleri yeniden yazılıyor - Resim: 9

Bakan Göktaş ayrıca, çocukları ilkokul çağına gelene kadar ebeveynlere tanınan yarım zamanlı çalışma hakkını hatırlatarak; kamu kurumlarında kreş ve bakımevlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projelerin de hız kazandığını belirtti.

9 12
Çalışan aileleri ilgilendiren kritik hamle: İzin günleri yeniden yazılıyor - Resim: 10
10 12
Çalışan aileleri ilgilendiren kritik hamle: İzin günleri yeniden yazılıyor - Resim: 11
11 12
Çalışan aileleri ilgilendiren kritik hamle: İzin günleri yeniden yazılıyor - Resim: 12
12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro