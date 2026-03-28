Yozgat merkezli 5 ilde düzenlenen çalıntı araç operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Kışla köyünde çalıntı otomobil bilgisi edinince çalışma yaptı.

Yozgat, Ankara, İstanbul, Manisa ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 otomobil ve 156 parçalanmış otomobil parçası ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.