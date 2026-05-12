Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede taksi durağında park halindeyken kontak anahtarı üzerinde bırakılan Mustafa Ö.'ye ait 15 T 0061 plakalı taksiye binen H.H.K., aracı çalıştırıp, hareket ettirdi.
Mustafa Ö. durumu fark edip koşarak peşinden gittiği aracı, Adliye Caddesi'ne dönmek üzereyken son anda durdurdu. H.H.K.'yi araçtan indirip durağa götüren taksici, ardından polise haber verdi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.H.K. işlemleri için polis merkezine götürüldü.
O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, H.H.K.'nin taksiye binerek götürmesi, sahibinin koşarak peşinden gittiği aracın kapısını açarak şüpheliyi indirmesi ve durağa getirmesi yer aldı.