Kedi severlerin gözdesi olan Calico kedileri, aslında belirli bir kedi ırkı değil, tamamen kendine has bir renk desenidir. Beyaz zemin üzerine turuncu ve siyah yamalarıyla tanınan bu büyüleyici dostlarımız, doğanın adeta bir tuval gibi işlediği eşsiz canlılardır. Peki, Calico kedilerini bu kadar sıra dışı yapan özellikler nelerdir?

YÜZDE 99'U DİŞİ

Calico kedilerinin en çarpıcı özelliği, neredeyse tamamının dişi olmasıdır. Kedilerde tüy rengini belirleyen genler X kromozomunda taşınır. Bir kedinin hem siyah hem turuncu renkleri aynı anda gösterebilmesi için iki adet X kromozomuna ihtiyacı vardır. Bu nedenle Calico kedilerinin dişi olma oranı %99,9'dur. Çok nadir görülen erkek Calico kedileri ise Klinefelter sendromuna sahiptir ve genellikle kısırdır.

ŞANS VE BEREKET SEMBOLÜ

Dünya genelinde Calico kedilerinin uğur getirdiğine inanılır. Özellikle Japon kültüründe, patisini kaldıran ünlü "Maneki-Neko" (Şans Kedisi) heykelcikleri genellikle Calico desenindedir. Denizciler, geçmişte gemilerini fırtınalardan ve kötü ruhlardan koruması için bu kedileri yanlarında taşımışlardır.

KENDİNE HAS KİŞİLİK

Her kedi kendine hastır ancak Calico sahipleri onların çok daha oyuncu, sadık ve biraz da "çatık kaşlı" bir kişiliğe sahip olduğunu söyler. Literatüre "Calicitude" olarak geçen bu durum, onların biraz bağımsız ve nevi şahsına münhasır tavırlarını tanımlar.

Eğer evinizi bir Calico ile paylaşıyorsanız, sadece bir evcil hayvana değil; genetik bir mucizeye ve tarihten gelen bir şans sembolüne kapınızı açmışsınız demektir.